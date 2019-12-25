نجل عادل إمام يستعيد ذكرياته مع جده وإصابته بالزهايمر.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك المخرج المصري رامي إمام، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة قديمة له مع والده وجده، في شكل تسلسلي.

رامي إمام، علق على الصورة قائلًا: “الصورة دي اتبعتتلي من حضراتكم كتير جدا الفترة اللي فاتت.. و الحقيقة رجعتني حوالي ٣٨ سنة لورا ... دي مش مجرد صورة بالنسبة لي ... دي من أحب الصور لي ... مش لأن فيها ٣ أجيال بيتصوروا ...لا ... لأن فيها جدي الله يرحمه ... محمد إمام .. الكبير ... الراجل اللي ما شفتش في حياتي زي حنيته و طيبته و جدعنته و تلقائيته و بساطته و خفة دمه... و الأخيرة دي بالذات الظاهر طلعت جينات في العيلة”.

وأضاف: “كنت بحس بالراحة معاه.. و أحلى لحظة في حياتي لما كان بيرقيني و يدعيلي .. و بيدعي لأبويا “روح يا عادل ... ربنا يكرمك كمان و كمان” .. و في أواخر أيامه ، جاله زهايمر .. ومكانش فاكرني.. و لا فاكر أي شخص في عيلتنا اتمنيت ساعتها إن الأيام ترجع بي و أتصور معاه اكتر و اكتر و اكتر ... لحد ما مات سنة ١٩٩٧ .. لكن دايما حاسس إنه عايش معايا طول الوقت... ربنا يرحمك يا جدو و يغفرلك و تكون مستريح لحد ما نجيلك”.