شاركت الفنانة نيرمين الفقي جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر موقع حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وتألقت نيرمين الفقي بإطلالة جذابة بإرتدائها بنطلون اسود و كاردجين باللون الابيض وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وانيقة، وظهرت وهى جالسة على الارض وسط مجموعه من طيور الحمام.
واعتمدت في اللمسات الجمالية على وضع الميك اب الهادئ المناسب لبشرتها وملامحها الجذابة، حيث وضعت أحمر الشفاه باللون الكشمير، وايلاينر.
قد يهمك ايضاً:
نيرمين الفقي تنشر صورًا لها على موقع "إنستغرام"
نيرمين الفقي تثير الجدل في حمام السباحة بأحدث ظهور
كانت هذه تفاصيل خبر نيرمين الفقى تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.