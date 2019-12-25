نيرمين الفقى تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

شاركت الفنانة نيرمين الفقي جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر موقع حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت نيرمين الفقي بإطلالة جذابة بإرتدائها بنطلون اسود و كاردجين باللون الابيض وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وانيقة، وظهرت وهى جالسة على الارض وسط مجموعه من طيور الحمام.

واعتمدت في اللمسات الجمالية على وضع الميك اب الهادئ المناسب لبشرتها وملامحها الجذابة، حيث وضعت أحمر الشفاه باللون الكشمير، وايلاينر.

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