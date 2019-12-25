أمينة تحتفل برأس السنة مع وائل جسار وحكيم ورامي صبري

تستعد المطربة أمينة لإقامة 3 حفلات ليلة رأس السنة، حيث تقوم بعدد من البروفات على الأغاني التي ستقدمها لجمهورها في هذه الليلة، والتي تحرص على أن تقدم عدد من أغانيها التي يطلبها الجمهور باستمرار بالإضافة إلى مجموعة من أغاني كبار المطربين مثل وردة وسيد مكاوي وغيرهم.

وتقدم أمينة للعام الثاني حفلات مع المطرب وائل جسار، حيث سيقدمان معا حفل في احد فنادق القاهرة، بينما ستشارك حكيم في حفلة ليلة رأس السنة في أحد فنادق القاهرة المطل على النيل، أما رامي صبري فسيشاركها الغناء في حفل بأحد فنادق الزمالك.

وتؤكد أمينة على سعادتها بأن تطل على جمهورها لتحتفل معهم بالعام الجديد، والذي سيشهد لها العديد من الأمور منها التحضيرات المكثفة لألبومها الجديد والذي تعكف حاليا على اختيار الكلمات والالحان له، حيث من المحتمل صدوره في الصيف القادم.

كما أعربت عن سعادتها بعودتها للسينما من خلال فيلم "ميني بار" وهو اسم مبدئي للعمل الذي يجمعها بكل من صلاح عبدالله ونضال الشافعي ومنة فضالي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف أحمد حليم وإخراج محمد خضير وعادل الأعصر، وتدور احداثه في إطار كوميدي اكشن، كما تقوم بالتحضير لتصوير كليب جديد مع المخرج جميل المغازي خلال الفترة القادمة أيضا.



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