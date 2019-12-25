معز مسعود ينشر أول صورة من كواليس فيلم "أميرة"

القاهرة – لايف ستايل
نشر الباحث والمنتج معز مسعود على موقع التغريدات تويتر أول صورة من كواليس فيلم "اميرة"، وبجانب مسعود جمعت الصورة المخرج محمد دياب والفنانة صبا مبارك والفنان زياد بكري والفنانة تارة عبود ومنتج فني شركة أكاميديا مصطفى صلاح.
يذكر أن معز مسعود ومحمد حفظي تعاونا سابقا في عدة أعمال أهمها فيلم "اشتباك" الذي افتتح قسم "نظرة ما" في مهرجان "كان" السينمائي ومسلسل "السهام المارقة" الذي عرض خلال شهر رمضان وحقق نجاحًا كبيرًا.
فيلم " أميرة " من تأليف وإخراج محمد دياب ومن إنتاج شركة "فيلم كلينك" وشركة "أكاميديا بيكتشرز" الإماراتية بالاشتراك مع شركة "الاستوديو" الإماراتية التي تمثلها الإعلامية منى عبد الوهاب، كما يشارك كمنتجين فنيين المخرج هاني أبو أسعد صاحب فيلم "عمر" الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في عام 2014 و أميرة دياب.
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