عبد الفتاح الجريني يطرح فيديو كليب لفة

القاهرة – لايف ستايل طرح الفنان عبد الفتاح الجريني أغنية جديدة بعنوان "لفة" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". الاغنية كلمات الشاعر شندي وكانكا وألحان المدفعجية وتوزيع موسيقي ديزل برودكشن. وتقول الاغنية انا خت لفه ورا لفه ورا لفه ماشوفت زيو فى الرقه ولا الخفه هو حبيبي اللي اتمنيتو من كام سنه لقيتو فجأه قصاد عيوني واخترتو انا عيني تشوف عيونو بنسا العكننه بلاقى قلبي داب وقال هلا هلا انا خت لفه ورا لفه ورا لفه ماشوفت زيو فى الرقه ولا الخفه حبيبي عليكي بغير بغير بغير حبك جوايا كبير كبير كبير اللي مابيني وبينو كتير كتير كتير الكل بيحكي علينا وبقينا مشاهير انا خت لفه ورا لفه ورا لفه ماشوفت زيو فى الرقه ولا الخفه مهما لفيت انا عيني ماشفتش غيرك لو رحتي لاخر الدنيا انا بقلبي اجيلك جوليت اهو جالك روميو وجوه عينو يشيلك انتي معني الحياه وفيها مفيش بديلك انا خت لفه ورا لفه ورا لفه ماشوفت زيو فى الرقه ولا الخفه. Advertisements قد يهمك ايضاً: عبد الفتاح الجريني يفاجئ الجمهور ويقص شعره بالكامل تعليق مؤثر من عبد الفتاح الجريني بعد وفاة والدته

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