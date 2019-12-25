شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تناولت السينما المصرية "البرد" بطريقة كوميدية.. منك لله يا فخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع برودة الطقس التي تضرب البلاد حالياً بانخفاض درجات الحرارة إلى حد كبير، يعاني الكثيرون من تلك الموجة شديدة البرودة، مما جعلنا نسلط الضوء خلال التقرير التالي على عدة أفلام تناول مشاهدها البرد بشكل كوميدي علي لسان نجومها، مما جعل تلك الجمل مضرب المثل حتى الآن بعدما نالت شهرة واسعة مثلما يظهر خلال التقرير التالى.

جملة محمد هنيدي خلال فيلم "جاءنا البيان التالي"، والذي قالها أثناء حواره مع لطفي لبيب حين جعله يغطي أحداثا بين الثلوج، من أبرز الافيهات التي يستخدمها الكثيرون تعليقاً على برودة الجو، كما تستخدم بين أغلب الكوميكاسات.

من أبرز الافيهات الذي يرددها كثيرون مع البرد والصقيع، حيث قالها عادل امام لزوجته دلال عبد العزيز في أحد مشاهد فيلم "النوم في العسل"، تعليقاً على شعوره بالبرد الشديد.

إفيه محمد سعد الشهير خلال فيلم "اللمبي" أثناء جريه بملابسه الداخلية في الشوارع، ليقوله هذا الافيه بسبب شعوره بالبرد، ورغم ان الفيلم تضمن العديد من الافيهات الكوميدية الذى حقق بها نجاحاً كبيراً إلا أن هذا الافيه واحداً من أبرزالافيهات التي تظل عالقة في الأذهان.

Advertisements

رغم أن إفيه محمد هنيدي خلال فيلم "رمضان مبروك ابو العلمين" لم يكن بسبب برودة الطقس، ولكنه صار يستخدم مع برودة الطقس من قبل كثيرين، بسبب طريقته اثناء قول تلك الجملة "هي مالها بردت كده ليه؟".