شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تحتفل بالكريسماس فى مصر.. وتوجه رسالة للبنانيين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى الفنانة اللبنانية الكبيرة كارول سماحة، عيد الميلاد المجيد، فى مصر، وكشفت أنها تحتفل بالكريسماس مع أصدقائها وعائلتها فى مصر، ووجهت رسالة لأصدقائها فى لبنان والشعب اللبنانى، بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، إذ تحتفل الكنيسة الغربية وبعض الدول العربية بعيد الميلاد يوم 25 ديسمبر.

وقالت كارول فى تغريدة عبر تويتر، إذ نشرت صور لها من احتفالات الكريسماس، برفقة كل من منى الشاذلى والفنانة إلهام شاهين وعلقت عليها :"احتفل بالكريمساس 2019 مع عائلتى وأصدقائى الأعزاء فى مصر، لكن قلبى فى لبنان ومع كل اللبنانيين الشجعان".



كارول سماحة تحتفل بالكريسماس



كارول سماحة

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح ، ويحتفل به ليلة 24 ديسمبر ونهار 25ديسمبر، إلا أن بعض الكنائس الشرقية تحتفل به ليلة 6 يناير ونهار 7 يناير.

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وكانت الفنانة اللبنانية كارول سماحة قد كشفت مؤخرا عن تعرضها للتحرش لأكثر من مرة فى صغرها، أولها وهي بعمر 5 سنوات، خلال تواجدها بمؤتمر "نساء على خط التحرش" في الأردن لدعم النساء.



كارول سماحة وأصدقائها

وأوضحت كارول سماحة أنها تعرضت للتحرش وهي طفلة، مما سبب لها هاجس في حياتها، قائلة :"تعرضت لحالات تحرش كثيرة. بعمر 5 سنين و7 سنين و9 سنين، من 4 أو 5 مرات".

وأوضحت كارول خلال حديثها أنها تحاول توعية ابنتها وتعطيها بعض النصائح حتى تكون واعية لأي شيء يحدث لها.

وكانت الفنانة كارول سماحة قد شاركت فى بطولة فيلم "بالصدفة"، ومن بطولة بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، في أول تجربة له إخراجية له في مجال السينما، ويضم الفيلم أغنيتين جديدتين لكارول سماحة بالتعاون مع مروان خورى ومنها أغنية "بتأمن بالصدفة".

يذكر أن كارول سماحة كان لها العديد من التجارب فى التمثيل بالمسرح الغنائى ومنها ملوك الطوائف وآخر أيام سقراط، ولم تقدم سوى مسلسل واحد وهو "الشحرورة"، التي رصدت من خلاله قصة حياة الفنانة صباح، وشاركها بطولته كل من بهاء ثروت وإيهاب فهمى وصبرى عبد المنعم.