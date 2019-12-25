شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يستعد لطرح "رقصونى" ضمن ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الشعبى حكيم لطرح أغنية جديدة بعنوان "رقصونى" ضمن أغنيات أحدث ألبوماته الذى يحمل اسم "الراجل الصح"، وطرح منه عددًا من الأغنيات منها سيبونا فى حالنا من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا،، وليلة بمبى من كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، والجارسون من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، واحتفل النجم حكيم، مع الفنان على ربيع، على هامش العرض الخاص لفيلم الفلوس، بأغنيته الجديدة "ليلة بمبى"، حيث ظهر الفنانان فى مقطع فيديو مقتضب نشره المطرب الشعبى عبر حساباته المختلفة على السوشيال ميديا، وهما يرددان كلمات أغنية ألبوم حكيم الجديد، ليلة بمبى.



حكيم

ظهر على ربيع، وهو يردد مع حكيم كلمات أغنية ليلة بمبى، حيث قالا: "أنا بحبك أحبك أحبك أنا مليش غير حبك حبك.. أنا بحبك أحبك أحبك أنا مليش غير حبك حبك.. والشوق والهوا بلاقيهم سوا فى عينيكى والضحكة تبان.. أنا بحبك أحبك أحبك".

وكان قد انطلق، مساء الثلاثاء، عرض فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى بأحد المولات الكبرى فى أكتوبر، حيث أقيم عرض خاص للعمل بحضور صناعه وأبطاله وعدد من الفنانين الذين حرصوا على مشاهدة الفيلم وتهنئة أبطاله بطرحه فى دور العرض السينمائية، حيث تواجد تامر حسنى داخل القاعة بصعوبة بالغة بسبب الزحام وتكدس الجمهور حوله، ما تسبب فى شلل الحركة فى محيط قاعة العرض.

ويعيش حكيم نشاطًا فنيًا مكثفًا وحضورًا كبيرا إذ أنه المطرب الأكثر تواجدًا فى حفلات رأس السنة بين النجوم العرب واختار حكيم هذا العام 3 حفلات ليتصدر بورصة النجوم فى هذه الليلة بالتخصص كما حدث فى السنوات الأخيرة، ويصبح" هاتريك"