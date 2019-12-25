شكرا لقرائتكم خبر عن "بطلة حدوتك".. الانتهاء من تسجيل تتر "بخط الإيد" بصوت جنات والشرنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع مسلسل "بخط الإيد"، من بطولة النجم أحمد رزق، للمؤلفة هالة الزغندى، والمخرجة شيرين عادل، من إنتاج سينرجى على الشاعر تامر حسين، ليكتب أغنية تتر المسلسل المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة على إحدى شبكات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم الانتهاء فعليا من تسجيل الأغنية، وتم تركيبها على تترات المسلسل.

الأغنية المقرر تقديمها كتتر لمسلسل "بخط الإيد"، تحمل عنوان "بطلة حدوتك"، يغنيها كديو النجمان جنات ومحمد الشرنوبى، صاغ كلماتها الشاعر تامر حسين، ولحنها وليد سعد، وتولى توزيعها الموسيقى وليد شراقى.

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مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزى الصحة" عام 2017.

مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، ويظهر أحمد رزق بشخصية طبيب ضمن أحداث المسلسل، كما تظهر سوسن بدر بشخصية محامية، كما تظهر ميرنا نور الدين بشخصية مدربة جيم.