شكرا لقرائتكم خبر عن لسه فى مرحلة الاتفاقات.. هانى مهنى يرفض تأكيد خطوبة ابنته هنادى من أحمد خالد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت فى الساعات الماضية أنباء عن استعداد الفنانة الشابة هنادى مهنى للاحتفال بخطوبتها على الفنان الشاب أحمد خالد صالح، يوم الجمعة المقبل، فى حفل عائلى ويقتصر على أسرة العروسين، وذلك بعد نشر تصريحات منسوبة للموسيقار هانى مهنى، إلا أن الأخير أوضح لـ"الخليج 365" أنه لم يعلن فعليًا عن خطوبة ابنته على أحمد خالد صالح حتى الآن، لأنهما فى مرحلة الاتفاقات، وكل ما فى الأمر أن وسيلة إعلام تواصلت معه لمعرفة صحة خبر الخطوبة وكان رده عليها "اكتب اللى أنت عاوزه، معلقا: دى قلة أدب"، ليترك مهنى الخبر دون تأكيد أو نفى حتى الآن رغم أن هنادى وأحمد صالح بينهما صداقة قوية فى الوسط الفنى وظهر الاثنان أكثر من مرة سويًا.



هنادى مهنى ووالدها هانى مهنى

وظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنى وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى" حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدي أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".



هنادى مهنى واحمد خالد صالح

وتعد هنادى مهنى من الفنانات الصاعدات بقوة على الساحة الفنية، حيث تنتظر طرح فيلم "بنات ثانوى" فى دور العرض السينمائية يوم 7 يناير المقبل، وتشارك فى بطولته الى جانب جميلة عوض ومحمد الشرنوبى ومى الغيطى وميان السيد وهدى المفتى ومحمد مهران وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل، اضافة إلى تلقيها أكثر من عرض للمشاركة فى مسلسلات جديدة للعرض فى شهر رمضان المقبل.



هنادى مهنى

وشاركت هنادي مهنا شاركت في بطولة مسلسل "حكايتي"، الذي عُرض في شهر رمضان ‏الماضي، ‏مع ‏ياسمين صبري، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، ومسلسل "زلزال" مع محمد رمضان وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر، و"بركة" مع عمرو سعد وتأليف محمد الشواف وإخراج محمد كريم وطارق رفعت والثلاثة أعمال من إنتاج شركة سينرجى.

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هنادى مهنى

بينما يشارك أحمد خالد صالح حاليًا فى فيلمين هما "العارف" مع أحمد عز وأحمد فهمى ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وكارمن بصيبص وركين سعد وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء وإنتاج شركة سينرجى، و"شريط 6" مع خالد الصاوي ونانسي صلاح وخالد أنور وتارا عماد، وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد سلامة، حيث انتهى من تصوير عدد كبير من مشاهده فى الفيلمين.



احمد خالد صالح



الفنان احمد خالد صالح