شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تتصدر ودريك الأخير .. تعرف على أكثر النجوم المنتظر إطلاق ألبوماتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب نهاية عام 2019 عدد كبير من النجوم العالميين أطلقوا البوماتهم الغنائية مثل إريانا جراند وبوست مالون و تايلور سويفت وبيلي إيليش، واستطاعت ألبوماتهم أن تسيطر على" Billboard charts " مخططات بيلبورد وهي مؤشرات تعبير عن الشعبية الأسبوعية للأغاني والألبومات في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في العالم.

بينما ركز أكبر المغنيين العالمين على العمل على ألبوماتهم الغنائية التي كان من المقرر إطلاقها في 2019 ، إلا أنهم لم ينتهوا حتي الآن من الالبومات حتى يطلقوها .

الآن ومع اقتراب حلول 2020 اقام موقع Billboard " تصويت " بين المعنيين بالموسيقي و الغناء ليعلنوا أي فنان ينتظرون اطلاقه ألبوم غنائي في عام 2020 و ضمت القائمة 6 فئات وهم " ريهانا و اديل و ليدي جاجا و جاستين بيبر ودريك و فئة تحت مسمي " آخرون".

حصد النجمة العالمية ريهانا البالغة من العمر ( 31 عام ) أكبر نسبة تصويت حيث ينتظر الجمهور البومها الغنائي أكثر من أي فنان آخر.

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و تأتي النجمة المثيرة للجدل ليدي جاجا في المركز الثاني من التصويت حيث تمتلك جاجا شعبية جارفة حول العالم ، ثم جاء بالمركز الثالث فئة " نجوم آخرون " بمعني أن الجمهور ينتظر مغنيين آخرين غير المدرجين في التصويت " .

ثم جاءت النجمة آديل ذات الـ ( 31 عام ) في المركز الرابع حيث يشتاق الكثير من محبيها و عشاقها لأطلاق البومها الغنائي ، فآديل معروفة بموهبتها الفريدة ، بينما كان المركز الرابع من قائمة التصويت من نصيب المغني الشهير جاستين بيبر ( 25 سنة ) الذي يمتلك شعبية جارفة حول العالم ، والمركز السادس كان للنجم العالمي دريك.