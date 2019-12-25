شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تهنئ سميرة سعيد بالكليب الجديد بمقطع من أغنية "هليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة التونسية لطيفة، الفنانة الكبيرة سميرة سعيد على نجاح أغنيتها الجديدة، "هليلة" بعد أن طرحت الكليب الجديد خلال الأيام الماضية، ونشرت فيديو لها، تغنى مقطع من الأغنية الجديدة لسميرة سعيد ونشرته عبر تويتر، ونشرت لطيفة الفيديو عبر حسابها الرسمى بتويتر، وعلقت قائلة:" ألف مبروووووك يا حبيبة قلبى".

وطرحت النجمة سميرة سعيد، السبت الماضى 21 ديسمبر، على اليوتيوب فيديو كليب أغنية "هليلة"، من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس، ومن كلمات الأغنية "هو أنت بجد ولا هزار .. يا جماعة الليلة هليلة..علقوا الزينة واضربوا النار .. الليلة هليلة ولعوا الأنوار".

من ناحية أخرى تتعاون سميرة مع نفس فريق، بأغنية أخرى بعنوان "إنسان آلى"، من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد.

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ويشار إلى أن آخر أعمال الديفا كانت أغنيتها الجديدة "مدلع" والتى طرحتها على موقع يوتيوب، وهى أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان على صابر وتوزيع ومكس محب الراوى.

وحققت الأغنية أكثر من 913 ألف مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها على اليوتيوب، وقاربت على المليون الأول فى أقل من أسبوع من طرحها.

هذا وخضعت الفنانة سميرة سعيد، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة شبابية كلها حيوية ونشاط، نشرت سميرة الصور بهذه أحدث إطلالاتها عبر حسابها على تويتر، حيث ارتدت بنطلون جلد أسود، وبلوزه كات لونها أصفر فوسفورى، وارتدت نظارة سوداء، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين فى إطلالتها الشبابية.