شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفلت ماريتا حلانى بالكريسماس مع جدتها ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني، ابنة الفنان اللبنانى عاصي الحلانى، بالكريسماس مع جدتها، بعد عودتها من مصر عقب مشاركتها فى منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، حيث نشرت صورة تجمعها مع جدتها عبر حسابها موقع "إنستجرام"، وهى تقبلها، مرتدية ملابس المنزل.



ماريتا حلاني

وكانت ماريتا نشرت فيديو كليب قديماً خاصاً بالأعياد وحققت من خلاله أكثر من 163 ألف إعجاب. وأرفقته بالتعليق: "من أحلى الكليبات اللي صورتن من 4 سنين".

وكانت أعربت ماريتا الحلانى، عن بالغ فخرها بمشاركتها فى فعاليات مسرح منتدى شباب العالم، فى نسخته الثالثة، قالت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "هذه ليست المرة الـولى، لى فى مصر، لكنها أول مرة اشارك فيها بمنتدى شباب العالم، وعندما وجهوا لى الدعوة، شعرت بالسعادة لأنى سأقف على مسرح لأغنى أمام هذا العدد الضخم من لشباب من مختلف جنسيات العالم."

وتابعت: "زرت مصر كثيرا مع أبى، وشاركت فى مسابقة ذا دير جست، وفزت بجائزة تشجيعية، وغنيت فى مصر، ولا انقطع عن زيارتها، وأول مرة اغنى فيها كانت على مسرح فى مصر، وعمرى 9 سنوات".

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وعن منتدى شباب العالم، أكدت أنه فخر لكل العرب والبلدان العربية، لأنه يجمع الشباب من كل بلاد العالم، وأعطاهم الفرصة للتعرف على ثقافات مختلفة، تجعلهم يتشاركون فى الأفكار الجديدة ووضع حلول مبتكرة لها.

وقالت: "أنا سعيدة لأنى اقف على مسرح منتدى شباب العالم، أمثل بلدى لبنان، لأغنى بلغة الموسيقى التى توحد الشعوب، كما افتخر بوجود شباب لبنانى يشارك فى المنتدى".

وغنت ماريتا أغنية "بشرة خير" للفنان الإماراتى حسين الجسمى، على مسرح منتدى شباب العالم، وتفاعل الشباب المشارك فى المؤتمر معها خلال غنائها الاغنية الشهيرة، كما شجعها والدها ونشرها عبر حسابه بموقع "تويتر".