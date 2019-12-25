شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا احتفالا بالكريسماس: "صباح الحب وفرح الميلاد رغم كل الظروف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة اللبنانية الكبيرة إليسا، متابعيها وجمهورها بعيد الميلاد المجيد، وغردت مهنئة جمهورها بالكريسماس، إذ قالت :" صباح الحب وفرح الميلاد رغم كل الظروف"، وتحتفل لبنان مع الكنيسة الغربية بعيد الميلاد، والذى يوافق 25 ديسمبر من كل عام، وفقا للتقويم الغربى، فى حين تحتفل بعض الكنائس الشرقية بعيد ميلاد السيد المسيح يوم 7 يناير.

وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"صباح الحب وفرح الميلاد رغم كل الظروف، ولد المسيح هللويا! لما تصعب الدني عليكن تذكّروا إنو في مين ساكن العالي بيسمع وبيشوف وبيتدخل بالوقت المناسب".



اليسا

وعيد الميلاد يُعتبر ثانى أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح، ويحتفل به ليلة 24 ديسمبر ونهار 25ديسمبر، إلا أن بعض الكنائس الشرقية تحتفل به ليلة 6 يناير ونهار 7 يناير.

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وأحيت النجمة اللبنانية إليسا، حفلا غنائيا كبيرا، بمكتبة الإسكندرية، منتصف شهر ديسمبر الجارى وذلك لصالح مرضى الكبد، حيث تم تخصيص عائدات الحفل، لشراء جهاز كي أورام الكبد لغير القادرين.

وقدمت إليسا مجموعة من أفضل أغنياتها من بينها "وحشتوني، وأعيش بحرية، وسهرني ياليل، وعيشالك، ولولا الملامة، لوردة، ونسم علينا الهوا لفيروز، وأجمل إحساس" وغيرها من الأغانى.

ومن المقرر أن تحيى الفنانة إليسا حفلا غنائيا يوم الخميس 2 يناير 2020 فى الكويت، بأرض المعارض الدولية، وشاركت إليسا جمهورها بصورة البوستر عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة: "انتظروا حفلة الكويت متشوقة لمقابلتكم".

وطرحت إليسا، مطلع ديسمبر أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.