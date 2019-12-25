نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 2 ساعتين مضت التعليقات على تامر حسني يحتفل مع أسرة “الفلوس” بالعرض الأوّل للفيلم – بالصور مغلقة

متابعة بتجــــــــرد: احتفل النجم المصري تامر حسني بالعرض الخاص لفيلمه الجديد “الفلوس” مساء الثلاثاء 24 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري بحضور الممثلين المشاركين في العمل وكوكبة من الفنانين وأهل الصحافة في مصر.

وشارك تامر الجمهور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي بصور من الإحتفالية، وأرفقها بتعليق جاء فيه: “من العرض الخاص أمس لفيلم الفلوس مليون مبروك لكل ابطال وصناع العمل”.

وتابع “حسني” “فرحان جداً جداً فوق الوصف بكل ردود الأفعال الإيجابيه المحترمه عن مضمون الفيلم بشكل عام وعن التغير اللي قدمته في دوري يا رب يعجبكم كلكم”.

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فيلم “الفلوس” بطولة النجم المصري تامر حسني ويشارك فيه الممثلين زينة رضا، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد ومحمد سلام، وقصّته من تأليف تامر نفسه، سيناريو وحوار محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق. وانطلق عرض الفيلم في الصالات السينمائية في مصر والوطن العربي اليوم وسط إقبال كبير من الجمهور.

تجدر الإشارة إلى أن تامر حسني طرح منذ أيام الأغنية الخاصة بالفيليم والتي تحمل اسم “حلو المكان” وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيى، توزيع أماديو، ميكساج عبد الرحمن شوقي وماستر أمير محروس.

وقد احتلّت المرتبة الأولى في قائمة “الترند” عبر موقع “يوتيوب”، حيث تخطت السبعة ملايين مشاهدة بعد أقل من أسبوع على إصدارها.