حفلات رأس السنة.. تامر ونانسي في أبوظبي ونجوى كرم برأس الخيمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي فعاليات وعروض احتفالاتها مع بداية العام الميلادي الجديد، ومن بين النجوم المشاركين المطرب العالمي برنو مارس، الذي يحيي حفلا في 31 ديسمبر/كانون الأول، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ريزوليوشن الموسيقي بميدان دو بجزيرة ياس، وهو مغنٍ ومؤلف ومنتج أمريكي حائز على 11 جائزة جرامي، وصاحب لقب أنجح مغنٍ عام 2011.

كما يحيي المطرب المصري تامر حسني واللبنانية نانسي عجرم حفلين متتاليين في 31 ديسمبر/كانون الأول على جزيرة المارية.

وضمن الاحتفال برأس السنة الجديدة أيضا تغني نجوى كرم ووليد الشامي في "مركز الحمرا للمعارض والمؤتمرات" في إمارة رأس الخيمة.

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وتنظم دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي مهرجانا مفتوحا مجانا للجمهور للألعاب النارية والأضواء في منتصف ليل 31 ديسمبر/كانون الأول.

وفي دبي يقدم شاطئ باراستي حفلا مميزا في ليلة رأس السنة الميلادية، يشارك فيه الممثل ومغني الهيب هوب الأمريكي "فاتمان سكوب"، يليه الثنائي "باسجاكرز" اللذان قدما مجموعة من الأعمال الرائعة مثل سافوار وكراكين.



