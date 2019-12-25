سيف نبيل يعلق على سجال ميريام فارس وإليسا.. ماذا عن زواجه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

استطاع الفنان العراقي سيف نبيل أن يترك بصمة مميزة على الساحة الفنية من خلال أعماله التي تتخطى نسبة مستمعيها الملايين.

واللافت، أن الفنان سيف نبيل يولي أهمية كبيرة للاهتمام بعمله في اختيار أغانٍ تترك بصمة مميزة على الساحة الفنية، من دون الاكتراث للسجالات العقيمة التي تنشب في معظم الأحيان بين عدد من النجوم طمعا بالريتنغ.

ويتحضر الفنان العراقي سيف نبيل لاطلاق عمل جديد انتهى من تصويره منذ أيام في لبنان، والذي سيتضمن ألبومه إذ سيتنوع بين اللهجة العراقية والبيضاء.

من جهة ثانية، طرح الفنان العراقي في وقت سابق، أغنية وطنية حملت عنوان "سلمية" دعما للثورة في بلده، حيث انتفض من خلالها الشعب العراقي للمطالبة بحقوقه والعيش بكرامة.

والأغنية هي من كلمات محمد الجبوري وتوزيع حيدر كيتارا ويقول مطلعها:"كافي اسكوت""عادي نموت..احنا اربات الحرية للتحرير٬للتغيير،صحنـا وقلنا سلمية لا منخاف...من العاف...طلعتنا مليوووونية عدنا ارجال...چنها اجبال..ومتهزها الدخانية".

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وجاءت هذه الأغنية، بعد أغنيته "كل يوم الك اشتاق" والذي تعاون فيه مع المخرج المصري ياسر سامي، وهي من كلمات علي البدر وألحان سيف نبيل وتوزيع وماسترينغ منير جعفر.

تجدر الإشارة، إلى أنه عند تصوير هذا العمل ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بشائعة تعرض الفنان العراقي سيف نبيل لحادث سير مميت بالقاهرة، إذ جرى تداول صورة له ظهر خلالها وقد تغطى بآثار الدماء، وشظايا الزجاج بدون أية تفاصيل أخرى، لتبدأ بعدها بساعات التساؤلات حول صحة الإشاعة والمطالبة بتوضيح الحقائق أمام الجمهور.

وبعد كثرة التساؤلات نشر الفنان سيف نبيل فيديو على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام كشف من خلاله حقيقة الشائعة، مؤكدا أنه بصحة جيدة وأن ما تم تسريبه هو عبارة عن مشهد من فيديو كليب يقوم بتصويره في القاهرة وقال: مبارحة كان عندنا تصوير فيديو كليب لمدة 18 ساعة صحيت من النوم لقيت السوشال ميديا محترق والصورة المؤلمة منتشرة وهي لقطة من الفيديو كليب" وختم كلامه بالاعتذار من جمهوره وأهله عن ما سببه لهم من حزن وقلق.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الفنان العراقي سيف نبيل إذ تحدث عن جديده.