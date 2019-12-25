نور اللبنانية تهنئ جمهورها بعيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: حرصت الفنانة اللبنانة نور، على تهنئة جمهورها بعيد الميلاد المجيد، احتفالا بالكريسماس. وكتبت نور، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "ميلاد مجيد.. وعام سعيد.. يا رب تكون سنة خير وبركة على الجميع". يذكر أن آخر أعمال الفنانة نور مسلسل "رحيم" الذي عرض في موسم رمضان 2018، وشارك في بطولته: ياسر جلال ومحمد رياض ودينا وصبري فواز، كما تصور حاليا دورها في مسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان، لعرضه في رمضان 2020.

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