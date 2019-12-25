هذا ما حققه فيلم الرعب "بيت ست" بعد أسبوعين بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: يتنافس فيلم الرعب والإثارة "بيت ست" بدور العرض المصرية منذ أسبوعين. وقد حقق الفيلم منذ عرضه بالسينمات إيرادات قدرها 371 ألف 593 جنيه. ويتنافس "بيت ست" مع عدد من الأفلام، هي "الكنز 2"، "الفيل الأزرق 2"، "ولاد رزق 2"، "خيال مآتة"، "استدعاء ولي عمرو"، "إنت حبيبي وبس"، "لما بنتولد". فيلم "بيت ست" بطولة طارق عبيد، رانيا الخطيب، مصطفى عبدالسلام، لبنى ونس، سلمى الديب، مارغو حداد، ومن تأليف أيمن العايدي وشادي المسلمي، وإخراج أحمد عادل عقل.

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