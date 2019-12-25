كريم عبد العزيز عن فيلمه الجديد:"هيعمل مشاكل في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين عبد العزيز

قال الفنان كريم عبد العزيز إن فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، يتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تهم الرجل والمرأة.

وأوضح "عبد العزيز"، خلال لقاءه ببرنامج "الراديو بيضحك" على "راديو 9090"، أن فيلمه يناقش أزمة الزواج والطلاق، بشكل يشبه فيلمه السابق "نادي الرجال السري"، ولكن فكرته مختلفة، قائلًا: "الفيلم قايم على سؤال: لو رجع بيك الزمن هتتجوز مراتك تاني ولا لأ؟.. بس كده.. في الفيلم قولت لهم مش عايزين إجابات عايزين كوميديا"، وأضاف:"الفيلم هيعمل مشاكل في مصر أول ما ينزل".

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فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

وانتهى كريم عبد العزيز من تصوير الفيلم منذ 3 أسابيع تقريبًا، ومن المقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل.