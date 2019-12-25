معز مسعود بصحبة صبا مبارك في كواليس فيلمه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر المنتج معز مسعود، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورة من كواليس فيلمه الجديد "أميرة". وظهر "مسعود" في الصور بصحبة الفنانة الأردنية صبا مبارك، والمخرج محمد دياب، والفنان زياد بكري، والفنانة تارا عبود، والمنتج الفني مصطفى صلاح. وعلق: "خلف الكواليس، مفاجأة كبيرة"، وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه. فيلم "أميرة" من تأليف وإخراج محمد دياب، وإنتاج شركة "فيلم كلينك" وشركة "أكاميديا بيكتشرز" الإماراتية، بالاشتراك مع شركة "الاستوديو" الإماراتية.

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