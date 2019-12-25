تراند اليوم : مفاجأة.. فنان مصري شهير يعود بعد الاعتزال بـ"سيف الله"

كشفت وسائل إعلام مصرية، أن الفنان المصري القدير يوسف شعبان قرر العودة إلى التمثيل مرة أخري بعد إعلانه منذ فترة الاعتزال نهائيا.

وقالت الصحف، إن شعبان أجبر على دور جديد في مسلسل “سيف الله”، المأخوذ عن عبقرية خالد للكاتب الكبير عباس محمود العقاد.

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يذكر أن مسلسل “سيف الله” من بطولة النجم عمرو يوسف ويوسف شعبان وعدد كبير من النجوم سيتم الإعلان عنهم تباعا، ومن سيناريو وحوار إسلام حافظ ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج سينرجي.



وكشف الفنان أنه بالفعل تعاقد رسميا على المسلسل الأيام الماضية وذلك بعد إعجابه بالشخصية على الورق الأمر الذي جعله يتحمس لخوض التجربة، مضيفا أن السيناريست إسلام حافظ “شاطر” وقدم ورق مميز.



وأضاف شعبان أنه لاحظ الدقة التاريخية والاعتماد على مصادر موثوقة منذ قرائته الحلقة الأولى، مشيرا إلي أن خبرته في المسلسلات الدينية والتاريخية تجعله يستطيع الحكم على جودة تنفيذ العمل.

وأكد شعبان أن المسلسل بمثابة عودة قوية للدراما الدينية خلال الفترة الحالية، في ظل وجود شركة انتاج و منتج كبير يسعى جاهدا لتوفير كل السبل لخروج بالعمل بالشكل الذي يليق به، ولا تبخل نهائيا بأي شيئ وهذا ما اتضح لي حينما شاهدت الديكورات والملابس وغيرها من الأشياء التي يتطلبها العمل .