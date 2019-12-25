شاهد: كايلي جينر تهدي طفلتها قصر فاخر

فاجأت نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر، صغيرتها التي لم تكمل عامها الثاني “ستورمي” بهدية فاخرة بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية.

وكشفت النجمة صاحبة الـ 22 عاماً، عن الهدية الفاخرة التي أهدتها لنجلتها “ستورمي”، في مقطع فيديو نشرته امس، وجاءت عبارة عن “قصر صغير”، وضعته في الحديقة الخاصة لمنزلها، ويتكون من عدة غرف وبعض الأثاث من البلاستيك لكي تتمكن صغيرتها من اللعب داخل المنزل.

ويظهر القصر الصغير الذي اهتدته كايلي لأبنتها، من داخل شرف المنزل لكب تتمكن من متابعتها أثناء فترة لعبها داخل المنزل الخاص بها، وهو يحتوي على لافته مرسومة فوق المدخل جاءت “أهلا بالأصدقاء”، كما يحتوي المنزل على مطرقة الباب، ووحدة تكييف الهواء، ومدفأة، ومطبخ صغير منسق.

وقالت عارضة الأزياء الأمريكية التى تمتلك 154 مليون متابع عبر حسابها الشخصي بإنستجرام، أنها اعتادت ان يكون لها منزل مماثل لهذا فى فترة طفولتها، وهو ما حرصت على توفيره لـ “ستورمي” في تلك الفترة.

كما ظهرت كريس جينر والدة النجمة الأمريكية في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي أمس، وعلى قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب وحصد على ما يقارب الأربعة مليون مشاهدة خلال ساعات من نشره.