مُغامرات "أنا وبابا وماما" على MBC مصر2



المُسلسل الكوميدي الإجتماعي "أنا وبابا وماما" تبدأ قناة MBC مصر2، عرضه يومياً بداية من غدا "الخميس في تمام الحادية عشر مساءً.

وترصد الحلقات الكوميدية أجواء وقصص المشاكل الإجتماعية والأسرية التي تمر بها

الكثير من العائلات في المجتمع المصري، ويستعرض يومياً الكثير من الأزمات التي تواجه الآباء والأمهات في تربية الأبناء في ظل مُتغيرات العصر ودخول التكنولوجيا في الكثير من المُعاملات مع تزايد الأحداث والضغوط اليومية.مُسلسل "أنا بابا وماما" من بطولة أشرف عبد الباقي، ونشوي مًصطفي، وبيومي فؤاد، ولقاء سويدان، وهناء الشوربجي، وأسامة عباس، وعلي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، الطفل مامادو، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج مايكل يبوح.