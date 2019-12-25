بالورد والشيكولاتة.. الجمهور يستقبل محمد كريم

اهدي بعض الجمهور باقة من الورود والشيكولاتة للفنان محمد كريم أثناء تواجده على السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلمه الجديد " A score of settle " والذي تشارك فيه مع النجم العالمي نيكولاس كيدج.

يشار أن العرض الخاص للفيلم كان مساء الأثنين في سينما سيتي سنتر ألماظة بالقاهرة وقد حضر العرض الخاص كل من المخرج خيري بشارة والمخرج أمير رمسيس وعدد من نجوم السوشيال الميديا.

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تدور أحداث الفيلم في أطار الأكشن والتشويق حيث يقدم محمد كريم شخصية رجل لا يخشى الموت.

الجدير بالذكر إن الفنان محمد كريم هو أول فنان مصري يقام له عرض خاص لفيلمه في المملكة العربية السعودية بعد أن تم إقامة عروض خاصة للفيلم في أمريكا والإمارات.