رقصوني أحدث أغاني حكيم .. تعرف على التفاصيل

روج النجم الكبير حكيم لاغنية جديدة تحمل عنوان "رقصوني" ضمن ألبومه الجديد الراجل الصح وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك. فيس بوك. وكتب "حكيم" علي صورة افيش الاغنية قائلًا: رقــصـــونــــى .. قريبًا. ويشار ان اخر اعمال حكيم أغنية بعنوان "الراجل الصح" كلمات مصطفي حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع موسيقي أشرف البرنس ومكساچ أحمد جودة والماستر أمير محروس ومنتج فني فايز عزيز.



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