والدة أحمد داش تكشف حقيقة حادثة ابنها

كشفت والدة الفنان أحمد داش حقيقة حادثة ابنها، حيث نشرت صورة لسيارة أحمد داش بعد تعرضها للحادثة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وطمأنت السيدة أمال شوربجي جمهور داش، قائلة: الحمد لله .. اللهم لا أعتراض .. رضينا بقضاء الله وقدره .. أحمد ابني عمل حادثة .. الحمد لله من قبل ومن بعد الحمد لله أحمد بخير وكويس .. ربنا كرمنا والحمد لله. وقدره .. أحمد ابني عمل حادثة .. الحمد لله من قبل ومن بعد الحمد لله أحمد بخير وكويس .. ربنا كرمنا والحمد لله. Advertisements ومن ناحية آخرى يواصل الفنان أحمد داش تصوير مشاهده من مسلسل البرنس، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020 المقبل. مسلسل، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020 المقبل. ومسلسل البرنس بطولة كل من محمد رمضان، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد وفيق، ريم سامي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، نور اللبنانية، أحمد زاهر، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان، دنيا عبد العزيز، محمد علاء، محمد حاتم، نجلاء بدر، حازم إيهاب، عبد العزيز مخيون.

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