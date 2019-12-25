صور.. محمد رمضان يروج لـ رايحين نسهر

كشف الفنان محمد رمضان عن موعد طرح اغنية جديدة بعنوان رايحين نسهر، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وقال رمضان قائلًا: قريبًا 1/1/2020 ، صاحبي كلمني وقالي إنزلي رايحين نسهر. أغنية رايحين نسهر إنتاج روتانا واخراج محمد سامي Advertisements ومن المقرر طرحه 1 يناير المقبل. ومن المقرر طرحه 1 يناير المقبل. ويشار أن آخر اعمال محمد رمضان فيديو كليب "السلطان" والذي حقق نسب مشاهدة عاليه تقترب من 20 مليون مشاهد.

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