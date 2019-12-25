نجوم الأصوات والمواهب الذهبية بقصر بشتاك

في إطار خطة صندوق التنمية الثقافية في دمج اصحاب الهمم .. يقيم "بيت الغناء العربي" بقصر الأمير بشتاك – بشارع المعز – التابع للصندوق في السابعة والنصف مساء الخميس 26 ديسمبر حفل يجمع بين مجموعة من الأصوات الفائزةفى مسابقتي "الصوت الذهبي" و"المواهب الذهبية لذوي الإحتياجات الخاصة" والذي نظمهما الصندوق خلال الدورات السابقة.
يتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من اغاني تراث الموسيقي العربية منها: "ان راح منك يا عين"، "ما تفوتنيش انا وحدي"،" يا حبيبتي يا مصر"، "قولي حاجة" و"يا للي عاش بأصوات الفنانين الشباب: "إبراهيم محمد" ، "رحمه ممدوح" ، "مصطفي أحمد"، "نانسي عاطف "، "عمر فرحان" ،"ثريا مدحت"، كما يشارك بالعزف علي الأورج الموهبة الذهبية "يمني محمد علي" .
الحفل قيادة المايسترو "د. مدحت عبد السميع" .
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