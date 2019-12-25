فيديو.. شيخة تطرح أغنية يا حليلة

طرحت المطربة الشابة شيخة أغنية جديدة تحمل عنوان "يا حليلة" وذلك عبر موقع العالمي "اليوتيوب". أغنية "يا حليلة" من كلمات محمد الجبوري وضياء العشا وألحان زين العراقى وتوزيع موسيقي حيدر جيتارا. وألحان زين العراقى وتوزيع موسيقي حيدر جيتارا. وتقول الأغنية: يا حليلة ، من قلبي ماشيله واللي يقرب منه مني يا ويله يا حليلة هذا لي وحدي مايقدر علي بعدي يعشقني هو يعشقني وأنا قمر ليله يحليله أني أريده لو بس مايمر بدروبي إني لبيته أمشيله محلاهـا نغمةً صوته . مني يا ويله يا حليلة هذا لي وحدي مايقدر علي بعدي يعشقني هو يعشقني وأنا قمر ليله يحليله أني أريده لو بس مايمر بدروبي إني لبيته أمشيله محلاهـا نغمةً صوته .

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