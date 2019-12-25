ميرنا وليد - بيروت - أغنية تستحق أن تلقب بـ"HIT" الموسم، أطلقتها الفنانة المغربية ​سميرة سعيد​ بعنوان "​هليلة​"، إذ أنه من المؤكد أنه سيكون لها وقع كبير وإنتشار واسع ونجاح ملحوظ، وذلك لما تحمله الأغنية من مواصفات التميّز، إن لناحية اللحن أو التوزيع وحتى الكلمات.

لحن الأغنية هو أكثر ما يلفت فيها، إذ أنه جاء سريعاً وحيوياً يليق بالحفلات والسهرات والأجواء الصاخبة، ومن الطبيعي أننا سنسمعها كثيراً في الملاهي الليلية والمطاعم والإحتفالات، ولاسيما في الأعراس.

أما عن التوزيع الموسيقي، فمن الملاحظ أنه مشغول بطريقة محترفة وعالمية، ناهيك عن كلمات الأغنية التي أتت بسيطة وخفيفة، تتغزل فيها سميرة سعيد بحبيبها، وتعبر فيها لكل العالم عن فرحتها الكبيرة بهذا الحبيب.

وطبعاً، لا يمكننا أن نغفل الحديث عن فيديو كليب الأغنية، والذي بدوره أظهر سميرة سعيد بحيوية وإطلالة شبابية ملفتة، وجاء مكمّلاً لجو الأغنية، ولاسيما لناحية الإضاءة واللوحات الراقصة التي تضمنها.

هذه ليست المرّة الأولى التي تفاجئنا فيها سميرة سعيد بأغنية جميلة وراقية تليق بها.

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