تراند اليوم : رامي صبري ضيف عمرو الليثي في الاحتفال برأس السنة الثلاثاء المقبل علي النهار

يحل النجم رامي صبري ضيفا علي الاعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس علي النهار في سهرة خاصة مساء الثلاثاء المقبل

ويحتفل رامي صبري بتقديم باقة من اجمل أغانيه الحديثة و ألبومه الاخير “فارق معاك”، ومنها “بتاع بنات”، “أنا بابا”، “حاول تنسانى”، “قولت اللي عندي”، “” و”فارق معاك”.

Advertisements

كما يكشف رامي صبري خلال الحلقة عن بدايته ومشواره الفني ، والذي بدأ بتلحين بعض الأغاني لمطربين أمثال عامر منيب ، شيرين عبد الوهاب ، فضل شاكر ومع نجاح هذه الأغاني بدأ اسم الفنان يلمع في الساحة الفنية و في سنة 2005 التقى بالمخرج طارق العريان الذي أعجب بمواهبه الفنية وقرر تبنيه فنيا وإنتاج ألبومه الأول حبيبي الأولاني ،

كما تتناول الحلقة أبرز المحطات الفنية في حياته ومشاريعه الغنائية في المستقبل

تذاع الاحتفالية مساء الثلاثاء المقبل ٣١ ديسمبر علي شاشة النهار