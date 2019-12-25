تراند اليوم : فنانة مغربية شهيرة تنضم لرانيا يوسف في صندوق الدنيا

صورت الممثلة المغربية جيهان خليل دورها في فيلم “صندوق الدنيا” من تأليف وإخراج عماد البهات، حيث تظهر كضيفة شرف في عدد من المشاهد، حيث التحقت جيهان بأسرة الفيلم في الأيام الأخيرة من التصوير لاسيما وأن دورها يأتي في نهاية الأحداث

ويدور العمل حول عدد من قصص متنوّعة حول فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل، والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، احمد كمال، عمرو القاضي، علاء مرسي ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات

ومن ناحية أخرى تواصل جيهان تصوير مشاهدها في مسلسل “اطمني” حيث انتهت من 70 % في دورها بالعمل الذي يشارك في بطولته يسرا اللوزي، أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، رشا مهدي، شيرين، محمد علاء، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين وتأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد يسري