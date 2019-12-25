تراند اليوم : بعد تعرضه لحادث سير .. أحمد داش يطمئن الجمهور -صورة

تعرض الممثل الشاب أحمد داش لحادث سير مساء الثلاثاء 24 ديسمبر، بعدما وقع تصادم لسيارته أدى لتهشمها.

وتواصل أحمد داش والذي طمئنا على صحته وأكد أنه لم يصاب بأي جروح أو كدمات، وأن أثار الحادث تلقتها السيارة.

وكانت والدة داش نشرت على حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيارة نجلها، وعلقت عليها قائلة:: “الحمد لله … اللهم لا اعتراض، رضينا بقضاء الله وقدره، أحمد ابنى عمل حادثة، الحمد لله من قبل ومن بعد”.

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يذكر أن داش انضم مؤخرا لفريق عمل مسلسل “البرنس” الذي يشارك به محمد رمضان في موسم دراما رمضان 2020.

وكان آخر أعماله السينمائية، مشاركته في فيلم “كازابلانكا” بطولة أمير كرارة، وعمرو عبد الجليل، وغادة عادل.