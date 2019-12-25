نانسي عجرم تكشف عن أمنياتها في العام الجديد

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 07:03 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها تهنئ فيها متابعيها باحتفالات عيد الميلاد المجيد والعام الجديد 2020 .
كما كشفت في تغريدتها عن الأمنيات التي تتمناها في العام الجديد فكتبت قائلة : ” أمنياتي كتيرة السنة .. بهالعيد من قلبي بتمنى الفرحة تسكن كل بيت ويزول الحزن من كل القلوب .. الله يشفي كل مريض ويكون حد كل شخص وحيد ويعطي القوة لكل شخص قسيت عليه الحياة ” .
وتابعت : ” كل حدا منا قادر يسعد شخص ولو حتى بكلمة ما يتأخر لحظة .. المحبة فرح وأمل ونحنا كلنا بحاجة لأمل ببكرا أحلى .. ميلاد مجيد ” .
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