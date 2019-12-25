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كتب امير فتحي في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 07:03 مساءً - نشرت الإعلامية السعودية ” نصرة الحربي ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق ” سناب شات ” تعلن فيه عن نيتها في إحداث تغييرات بشكل كبير على حياتها في الفترة المقبلة .
ولم تظهر نصرة الحربي بصورتها في مقطع الفيديو ولكن بصوتها فقط .. وبدأت حديثها قائلة : ” أوعدكم متابعاتي الحلوات في السنة الجديدة راح تشوفوا أشياء حلوة وقوية وجديدة ومهمة وغريبة ” .
وتابعت : ” راح اسوي وأنفذ قرارات وراح تكون هالسنة انتقالية بشكل كبير بالنسبة لي في حياتي العملية والشخصية ” .
وأشارت إلى إنها على استعداد لتقديم المساعدة لكل من يحتاج إلى ذلك وللقيام بكل ما من شأنه أن يعود بالفائدة عليها وعلى عائلتها .. وأنها تنوي التقرب أكثر من الله مضيفة أنها قد تصبح داعية وتقدم المحاضرات .
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامية سعودية تعلن عن نيتها في تغيير حياتها والتحول إلى داعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.