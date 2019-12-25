أحمد داش يتعرض لحادث سير

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كتب امير فتحي في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 07:03 مساءً - كشفت ” أمل شوربجي ” والدة الفنان الشاب ” أحمد داش ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن تعرضه لحادث سير .
حيث نشرت صورة ظهرت بها السيارة محطمة تماما .. وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” الحمد لله .. اللهم لا اعتراض .. رضينا بقضاء الله وقدره .. أحمد إبنى عمل حادثة .. الحمد لله من قبل ومن بعد ” .
وخرج أحمد داش بتصريحات صحفية لطمأنة الجمهور وأكد على إنه بخير ولم يصاب بأية كدمات أو جروح .
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