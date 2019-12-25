محمد باش يحتفل بعيد ميلاد زوجته: قلبي مش قادر يلاقي حكي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان السوري محمد باش بعيد ميلاد زوجته، وفاجأها برسالة شديدة الرومانسية، ارفقها بصورة لافتة تجمعهما شاركها مع متابعيه عبر انستجرام.

نجم ستار أكاديمي اعرب عن اشتياقه لزوجته التي كشف أنها في رحلة سفر مع نجلهما، وكتب معلقاً على الصورة: « كتر حبّي إلك وشوقي .. قلبي مش قادر يلاقي حكي .. لا كلمه وحده .. ولا حتى حرف .. معقوله هل قد بعدك مأثر عليي !! بيوم عيدك ماعندي حدا .. غير صورتك وذكريات كتار .. ضحكتك وبحة صوتك وخوفك علينا من الدني يلي بوجودك صارت احلى من كل الإيام .. رح ارجع ذكرك بيوم عيدك إنك إنتي عيدي وإنو حبي إلك مو متل كل يلي حبو بعض ومن المستحيل يخلص مع مرور الوقت .. حبي إلك ما رح أعرف عبّر عنه ببوست و صوره أو شِعر ونثر .. ناطر ارجع شوفك وضمك بقلبي وبوس عيونك وقلك : قلبي ببعدك ضيّع كل الكلام».

وأضاف: «عيد ميلاد سعيد حبيبتي، أنتظرك وأيمن على نار. ميلاد مجيد للجميع»، حيث تفاعل متابعو وفانز الفنان الشاب مع الصورة بتعليقات هنأوا فيها باش بعيد ميلاد زوجته، متمنيين لهما الحب والسعادة الدائمة، كما هنأوا الفنان الشاب بالعام الجديد، متمنيين له النجاح والتوفيق.

يُذكر أن محمد باش كان قد فاجأ الجميع بإعلان خبر زواجه من كريستين التي كان قد اعلن خطبته عليها أبريل 2018، وذلك بعد مرور حوالي شهرين على زفافهما، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول «أيمن» ديسمبر 2018.