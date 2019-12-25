لقاء سويدان تفاجئ جمهورها بنحافة ملفتة ولوك جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية لقاء سويدان جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

لقاء ظهرت في الصورة بنحافة شديدة، حيث تمكنت من فقدان وزنها الزائد، لتتباهى بخصرها النحيل الواضح من خلال بنطلونها الذي يضم جسدها برشاقة.

الفنانة المصرية اختلفت ملامح وجهها أيضا بسبب نحافتها، ووجهت الشكر لكل من ساعد على خروج طلتها بهذا الشكل.

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لقاء تلقت عدد كبير من تعليقات جمهورها الذي أبدى إعجابه بشكلها الجديد، بينما حذرها البعض من النحافة التي قد تفقدها بريق وجهها.

لقاء سويدان من مواليد أغسطس عام 1972، وأكملت هذا العام 47 عاما، فنانة بدأت حياتها في سن مبكرة، حيث شاركت في بعض أعمال الأطفال، كما شاركت في مسلسل «هو وهي».

الفنانة المصرية شاركت مؤخرا في مسلسل «البيت الكبير»، والذي حقق نجاحا كبيرا في الجزء الأول، والثاني أيضا.

العمل شارك في بطولته لوسي، سوسن بدر، دنيا المصري، أحمد بدير، مجدي كامل، داليا مصطفى، طارق صبري، وعدد كبير من النجوم.