- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن تعرض زوجها لحادث سير خطير.
إلهام كشفت أن زوجها تعرض جراء الحادث لإصابات وجروح في وجهه، والتي استدعت خياطتها، لافتة إلى أنه تم فحص عموده الفقري، والذي لم يصبه أذى حيث أنه ما زال يحرك رأسه ورقبته، ما يعني أنه تجاوز الخطر.
الفنانة الكويتية استعرضت خلال مقطع فيديو نشرته، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارة زوجها والتي تحطمت جراء الحادث.
وكانت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة قد كشفت في شهر نوفمبر الماضي عن تعرض ابنتها الصغرى للسرقة، حيث قالت إن ابنتها تعرضت لسرقة أحد أقراطها في المدرسة، فطلبت منها إلهام التقدم بشكوى إلى الاختصاصية الاجتماعية، فيما كشفت الطفلة أنها لا يمكنها التعرف إلى التلميذة التي فعلت ذلك، لافتة إلى أنها لم تكتف بأخذ الأقراط بل سرقت النقود منها بالقوة أيضاً.
وكشفت خلال مقطع فيديو نشرته، عن الأذى الذي لحق بأذن ابنتها، حيث أصيبت بجرح جراء سرقة القرط، ووجهت إلهام رسالة إلى إحدى القيمات على المدرسة، حيث قالت: “عاتكة شوفوا لكم حل. باكر أنا عندكم. عاد أنا عمري ما شكيت، بس ما يصير جذي”.
كانت هذه تفاصيل خبر زوج إلهام الفضالة يتعرض لحادث سير.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.