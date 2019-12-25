أصالة تسخر من قصر قامتها بجانب أسماء لمنور.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيت الفنانة السورية أصالة، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات ليلة إبداعات الشاعر تركي بالسعودية، والتي تحمل اسم “بعض من ذكرياتي”، بموسم الدرعية.
أصالة، تألقت خلال الحفل بإطلالة بيضاء، وقمت باقة مميزة من أهم وأفضل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ورددوا معها كلمات أغانيها.
وخلال الحفل دعت أصالة، إلى المسرح كل من الفنانة المغربية أسماء لمنور، والفنانة التونسية أميمة طالب، وقدما الثلاثي ديو غنائي معًا.
وقبل وصولهما للمسرح قالت أصالة: “يسعدني أن أقدم أجمل صوتين موجودين وأحلى روحين، رغم إن هن البنات طوال بس مش مشكلة راح أستدعيهم على المسرح وأكون في النصف”.
وردت عليها الفنانة المغربية أسماء لمنور قائلة: “قالت طوال والا حاجة وإحنا مش سامعين”.
يذكر أن ليلة إبداعات الشاعر تركي، تضم عدد من النجمات من مختلف الوطن العربي، والنجمات المشاركات في الحفل هن “انغام، وداليا مبارك، وأصالة، وأسماء لمنور، وأميمة طالب”.
وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور الذي يجمع بين الجنسين، والحفل من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
وكان اللافت خلال الحفل هو ظهور كل النجمات وهن يرتدين اللون الأبيض على المسرح.
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