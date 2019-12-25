شيريهان تحتفل بعيد الميلاد وتزيين شجرة الكريسماس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية شيريهان، بعيد الميلاد، ونشرت صور لها من داخل منزلها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

شيريهان، ظهرت خلال الصور وهي تفترش الأرض وتقوم بتزيين شجرة الكريسماس، وعلقت على الصور قائلة: “أتمنى لكم كريسماس سعيد وأن يكون موسم أعياد ملئ بالسلم الحب والفرح عيد ميلاد مجيد”.

وحصدت الصور على العديد من تعليقات متابعيها والنجوم الذين تمنوا لها عامًا سعيدًا.

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شيريهان تستعد للعودة لتقديم عروض فنية من خلال مجموعة مسرحيات من تأليف مدحت العدل، وكشفت أن سبب تأخر عرضها هو رغبتها في أن تظهر لجمهورها كما اعتاد عليها.

و قال المخرج هادي الباجوري، في تصريحاته مؤخرًا لبرنامج “عرب وود”، والمُذاع عبر فضائية “روتانا”، إن الفنانة شيريهان تستعد لعمل مسرحي جديد باسم “كوكو شانيل” وأكد أنها كانت في أعلى مستوى خلال التحضير لمسرحيتها، وقال: “مستواها أعلى من زمان كمان”.

مسرحية “كوكو شانيل” كتب لها السيناريو والحوار والأغاني مدحت العدل، ومن إخراج المخرج هادي الباجوري وإنتاج العدل جروب.