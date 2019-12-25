دنيا سمير غانم تحتفل بالكريسماس مع زوجها والفنانين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم بالكريسماس برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان وعدد من الفنانين.

دنيا شاركت جمهورها في صور من الاحتفال عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، حيث ظهرت الأجواء الطريفة خلال الاحتفال، وارتدت هي وزوجها «الطراطير»، والتقطت صورة لها برفقة بابا نويل.

الحفل حضره أيضا الفنان كريم محمود عبدالعزيز وزوجته وشقيقه الفنان محمد محمود عبدالعزيز والفنان كريم فهمي وزوجته.

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الصور حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور الذي تمنىلدنيا وزوجها عاما جديدا سعيدا واستقرارا أسريا.

الفنانة المصرية تم تكريمها مؤخرا من حفل قنوات النايل دراما ضمن عدد كبير من الفنانين، وذلك عن دورها في مسلسل «بدل الحدوتة تلاتة».

دنيا تألقت خلال الحفل بفستان أحمر، واستطاعت أن تفقد المزيد من وزنها خلال الفترة الأخيرة لتبدو أكثر لياقة.

«بدل الحدوتة 3» مسلسل شارك ببطولته هشام ماجد، أحمد رزق، سمير غانم، سلوى محمد علي، وعدد من الفنانين.