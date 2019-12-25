- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم بالكريسماس برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان وعدد من الفنانين.
دنيا شاركت جمهورها في صور من الاحتفال عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، حيث ظهرت الأجواء الطريفة خلال الاحتفال، وارتدت هي وزوجها «الطراطير»، والتقطت صورة لها برفقة بابا نويل.
الحفل حضره أيضا الفنان كريم محمود عبدالعزيز وزوجته وشقيقه الفنان محمد محمود عبدالعزيز والفنان كريم فهمي وزوجته.
الصور حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور الذي تمنىلدنيا وزوجها عاما جديدا سعيدا واستقرارا أسريا.
الفنانة المصرية تم تكريمها مؤخرا من حفل قنوات النايل دراما ضمن عدد كبير من الفنانين، وذلك عن دورها في مسلسل «بدل الحدوتة تلاتة».
دنيا تألقت خلال الحفل بفستان أحمر، واستطاعت أن تفقد المزيد من وزنها خلال الفترة الأخيرة لتبدو أكثر لياقة.
«بدل الحدوتة 3» مسلسل شارك ببطولته هشام ماجد، أحمد رزق، سمير غانم، سلوى محمد علي، وعدد من الفنانين.
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا سمير غانم تحتفل بالكريسماس مع زوجها والفنانين.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.