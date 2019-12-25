جاذبية نادين نسيب نجيم تهزم بريق المجوهرات في جلسة استعراضية مثيرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى ماركات المجوهرات العالمية، واختارت أن تشارك محبيها بلقطات مميزة منها.

ملكة جمال لبنان السابقة ظهرت بإطلالة مثيرة، مرتدية فستان طويل مكشوف، وكان لافتاً العقد الماسي الذي زينت به نادين ظهرها العاري، إلا أن جاذبية ملامح الفنانة ضاعفت اللقطة إثارة، كما بدت نادين في طلّة أخرى من الجلسة بفستان أخضر مكشوف الكتفين.

نادين حرصت على تهنئة الفانز بعيد الميلاد، وكتبت: «ميلاد مجيد أحبائي ما تنسوا يسوع هو العيد والمحبة هي معنى العيد الحقيقي ... مني بعايدكم وبعايد كل شخص قريب مني او بعيد كل شخص بحبني او لاء وكل شخص تعبان مريض او حزين وغمرة وبوسة لكل طفل فاقد معنى العيد بهل الليلة المجيدة العيد منه هدية العيد منه سفرة عشا ولا شجرة العيد هو يسوع والأمل انه الأيام الجاية رح تكون احلى طالما يسوع مبارك أعيادنا وبيوتنا وقلوبنا كل عيد وانتوا بخير».

من ناحية أخرى، تستعد نادين نسيب نجيم لتصوير مسلسلها الرمضاني للموسم المقبل، بعنوان «2020»، وتتعاون فيه مع النجم السوري قصي خولي والمخرج اللبناني فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان، وهو نفس فريق عمل مسلسلها الرمضاني السابق «خمسة ونص».