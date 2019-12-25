سيرين عبدالنور أكثر جرأة في العيد بفستان أحمر يبرز جمال قوامها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور متابعيها بعيد الميلاد المجيد، وخضعت لجلسة تصوير ميلادية، اختارت فيها فستان جرئ تم تصميمه خصيصاً لها.

سيرين شاركت الفانز بصورتين من أجواء الجلسة، ظهرت فيها مرتدية فستان أحمر عاري الكتفين، ذو شق مثير لأعلى الفخذ، حمل توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي، وضاعفت سيرين جرأة طلّتها بأحمرشفاة صارخ، فباتت في «لوك» يفوح أنوثة وجاذبية

وفي تعليق على الصور، كتبت سيرين: «بكرا ليلة العيد وأجواء الاحمر بلشت عندي من اليوم ... شكراً رامي قاضي على الفستان الروعة يللي صممتو خصيصاً كرمالي»، وقد تفاعل فانز سيرين مع الصور بشكل كبير عبر تعليقات غازلوا فيها النجمة اللبنانية، مثنيين على جمال وأناقة طلّتها.

من ناحية أخرى، يُعرض لسيرين عبدالنور حالياً مسلسل «الديفا»، و يتكون من 8 حلقات، لا تتخطّى كلّ واحدة منها العشر دقائق، ويُعرض بشكل حصري عبر موقع «شاهد.نت» التابع لمجموعة mbc، وتشارك سيرين في بطولته أمام الفنان السعودي يعقوب لفرحان في بطولته أمام المطربة المصرية بوسي، إضافة إلى الاعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز في أولى تجاربها التمثيلية، ووسام فارس وآخرين، ويركز العمل على حياة النجوم ويتناول حياة المشاهير وكواليس برامج المسابقات.