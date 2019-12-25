معايدة نادر الأتات في عيد الميلاد.. “من قلب مسلم يحب المسيح”

متابعة بتجـــــــــرد: وجه النجم اللبناني نادر الأتات معايدة خاصة للجمهور في مناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونشر “الأتات” عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من إطلالته السابقة ضمن برنامج “منا وجر” حيث غنّى مقطع من أغنية السيدة فيروز الميلادية “عيّد الليل“.

وكان مُميزاً في معايدة نادر الأتات تعليقه الذي أرفقه بالفيديو، حيث كتب “من قلب مسلم يحب المسيح.. ميلاد مجيد“، ما يدل على إيمان نادر الأتات بالعيش المشترك وانفتاحه على الديانات السماوية.

وأحيا الأتات مساء أمس الثلاثاء حفل عيد الميلاد في فندق “فور سيزون” في دمشق، ويستقبل العام الجديد في قطر.