سلمان خان يتصدر البرامج الأعلى مشاهدة في الهند

أشعل انضمام نجوم بوليوود إلى البرامج التلفزيونية منافسة كبيرة بين القنوات الهندية والمعلنين في 2019، خصوصاً مع إعلان شركات الإنتاج عن نسب المشاهدة.



وتنافست هذا العام 5 برامج لنجوم كبار، وكان لقناة "سوني تي في" نصيب الأسد لعرضها 3 من البرامج الخمسة الأعلى مشاهدة.

1. Big Boss





تقوم فكرة البرنامج الذي يقدمه سلمان خان، على إقامة عدد من النجوم الشباب لمدة شهر في منزل منعزل يتنافسون فيه على لقب "بيج بوس" من خلال تنفيذ مهام مختلفة.

يُعرَض البرنامج على قناة "كلورز تي في"، وحصد لقب الأفضل في 2019، كما صُنِّف سلمان خان صنف كأعلى مقدم برامج من حيث الأجر.

2. The Kapil Sharma Show





برنامج ترفيهي كوميدي يقدمه النجم قابيل شارما، ويعتمد على تقديم فقرات تمثيلية صغيرة، ويستضيف نجوم الفن.

يُعرَض البرنامج على قناة "سوني تي في"، وحصد لقب "برنامج العائلة الأول" والمركز الثاني من حيث المشاهدة.

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3. Kun banega crore Patti





النسخة الهندية من البرنامج العالمي "مَن سيربح المليون" ويقدمه أسطورة بوليوود أميتاب باتشان، ويأتي في المرتبة الثالثة في نسب المشاهدة، وتعرضه قناة "سوني تي في".

4. Indian Idol





يعد البرنامج الذي يعرض على قناة "سوني تي في" النسخة الهندية من البرنامج العالمي "أيدول"، ويقدمه أديتيا نارايان.

وتتكون لجنة التحكيم من نيها كاكار، فيشال دادلاني، وأنو مالك، وحصد المركز الرابع في قائمة الأعلى مشاهدة.

5. Dance Deewane





برنامج مسابقات للرقص تعرضه قناة "كولورز تي في" ويقدمه نجم الدراما الهندية أرجون بيجلاني.

وتتكون لجنة تحكيم البرنامج من مادهوري ديكست، وتوشار كاليا وشاشانك خيطان، وحل في المركز الخامس بالقائمة.