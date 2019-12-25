"بيت ست" يواصل تقدمه في السينما و"لما بنتولد" في المركز الأخير

تتنافس عدد من الأفلام، بدور العرض السينمائي حاليا، وتتنوع أحداثها ما بين الكوميدي، والأكشن، والإثارة والتشويق.

الأفلام المعروضة حاليا هي "خيال مآتة"، "ولاد رزق 2"، "الفيل الأزرق 2"، "الكنز 2"، "إنت حبيبي وبس"، "لما بنتولد"، "بيت ست"، "استدعاء ولي عمرو".

وجاءت حصيلة الإيرادات في شباك تذاكر الثلاثاء مبلغ 45 ألف 268 جنيه، وكانت على النحو التالي:

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