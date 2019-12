شكرا لقرائتكم خبر عن Yummy جاستين بيبر يعلن إطلاقه أحدث أغانيه 3 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي جاستين بيبر قرر استعادة نشاطه الفني الذي جعله واحدًا من أبرز نجوم الغناء في العالم، وقد أعلن بيبر البالغ من العمر -25 عاما- أنه سيطلق أغنية جديدة سينجل وذلك في مطلع عام 2020، وهو الخبر الذي تداولته عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة ومن أرزها "nme" و"رولينج ستون"، وكشف جاستين بيبر عن أن أغنيته السينجل الجديدة ستحمل اسم "Yummy" وتحدد لها موعد لإطلاقها في 3 يناير 2020، وهى واحدة من أغنيات ألبومه الجديد المقرر إطلاقه العام المقبل، وأعلن جاستين بيبر أنه سيقوم بعمل جولة غنائية ضخمة في أمريكا الشمالية وذلك في مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر 2020.

من جهة أخرى يبدو أن الشائعات تحيط بـ جاستين بيبر وزوجته السوبر موديل الشهيرة هايلي بالدوين بشكل مستمر سواء بحمل هايلي وانتظارها طفلها الأول مع جاستين، أو بوجود خلافات بين الزوجين وحياتهما أصبحت على المحك، أو دخول النجمة العالمية سيلينا جوميز في علاقتهما لتفسدها وتفرق بينهما وهي كل الشائعات التي نفاها النجمان من أجل وقف الجدل والتقارير التي تزيد من الشائعات والأقاويل.

يذكر أن المغني جاستين بيبر بدء حياته المهنية في 2007 وقدم عدد هائل من الأعمال الفنية الناجحة التي جعلته واحدة من أهم وأشهر نجوم الغناء في العالم، ومن أبرز هذه الأغنيات "beauty and a beat" و"all that matters" و"one less lonely girl" و"Boyfriend"، وغيرهم.