شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد رمضان يروج لـ"رايحين نسهر" على طريقة مونيكا بيلوتشى وهيفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم محمد رمضان عن صورة جديدة من كواليس كليب أغنية "رايحين نسهر" الذي انتهى من تصويرها وأعلن عن موعد طرحها على يوتيوب ليلة رأس السنة حيث ظهر وفى فمه "سيجار" وحوله 14 فتاة تحاولن إشعال السيجار له، ليعيد الأذهان إلى مشهد نجمة الإغراء العالمية مونيكا بيلوتشي فى فيلمها الإيطالي "Malena" الذى تم عرضه قبل 19 عاماً وتحديداً عام 2000 حيث ظهرت وحولها العديد من الرجال الذين يحاولون إشعال سيجارتها، هذا المشهد قدمته النجمة اللبنانية هيفاء وهبى فى فيلمها "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز وباسم سمرة ومحمد لطفى ونجوى فؤاد قبل 5 سنوات حيث تقمصت هى الأخرى شخصية مونيكا بيلوتشي في الفيلم ولكن بالروح المصرية وظهرت فى أحد مشاهد العمل وهى تسير فى الشارع وحولها العديد من الرجال وفور إخراجها سيجارة لإشعالها سارع كل الأشخاص بالشعلة.



محمد رمضان يروج لفيلم رايحين نسهر

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كليب "رايحين نسهر" هو أحد أغانى محمد رمضان المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب بعد تحقيق أغانيه السابقة نجاحات كبيرة وأرقام مشاهدات ضخمة على موقع يوتيوب وتقول كلمات الأغنية: "صاحبي كلمني وقالى انزلي، قالى رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس، قولتله بلاش انا مش بشرب، طلب عصير، منا مش بشرب، مطلعش عصير انا كدا هشرب، شايف عصافير ودماغي بتعمل بم بم بم".



هيفاء وهبى ومونيكا بيلوتشي

وفى سياق متصل يستعد محمد رمضان لإحياء حفل غنائى فى المغرب هو الأول له، يوم 29 ديسمبر احتفالاً بالعام الجديد كما يجتمع مع المطرب المغربى سعد المجرد لإحياء حفل غنائى فى مركز دبى التجارى العالمى بالإمارات، ضمن فعاليات مهرجان دبى للتسوق، وذلك يوم الجمعة الموافق 10 من شهر يناير المقبل، وذلك بعد تقديمهما سوياً "أغنية "انساى" واقترابها من 200 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وصور محمد رمضان الأيام الماضية عدد من مشاهد مسلسله الجديد "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامى ويشارك فى بطولته نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، ادوارد، عبد العزيز مخيون، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى، حيث توقف التصوير حالياً لتغيير الديكورات على أن يتم استئناف العمل مرة أخرى بعد أسبوعين.